Haagse gemeenteraad wil beelden Scheveningse relschoppers snel online

De Haagse gemeenteraad wil dat relschoppers van de ongeregeldheden in Scheveningen vorige week herkenbaar in beeld komen. In een motie, die donderdagavond werd aangenomen, roepen de meeste fracties burgemeester Jan van Zanen op om bij het Openbaar Ministerie en de politie te pleiten voor snelle publicatie van videobeelden.

Het waren beestachtige taferelen vorige week in Scheveningen, waar tientallen jongeren zich hadden verzameld om eerst met elkaar en daarna met de politie op de vuist te gaan. John Duyvestijn, eigenaar van ijssalon Palazzo, weet maar al te goed hoe baldadig het eraan toeging. In de bovenstaande video vertelt hij erover.

Tijdens de rellen op de boulevard gingen honderden jongeren met elkaar en met agenten op de vuist. Inmiddels zijn twee jongeren opgepakt, maar de rest is nog voortvluchtig. De raad wil dat herkenbare beelden online worden gezet om de pakkans te vergroten.

Volgens de motie helpt het publiceren van beelden ook om nieuwe onrust te voorkomen. De gedachte is dat jongeren zich wel twee keer bedenken als ze weten dat hun acties op internet kunnen belanden.

Burgemeester niet onwelwillend

Burgemeester Van Zanen toonde zich niet onwelwillend. “Ik ben bereid om te vragen of de beelden naar buiten gebracht kunnen worden,” zei hij tijdens de raadsvergadering. Maar hij temperde ook de verwachtingen.

Van Zanen benadrukte dat er pas iets gepubliceerd wordt als uit onderzoek blijkt dat de politie de relschoppers niet zelf kan identificeren. “En dan nog is het Openbaar Ministerie heel voorzichtig, zeker als het om minderjarigen gaat.”

De motie geeft vooral een signaal af: de gemeenteraad is de straatterreur meer dan zat, en wil dat er snel meer gedaan wordt om de jongeren te pakken die Scheveningen vorige week onveilig maakten.

ANP