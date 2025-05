Kermis Hoogland vroegtijdig gesloten na bekogelen politie met stenen

Op de kermis in het Utrechtse Hoogland is vrijdagavond de sfeer volledig uit de hand gelopen. Agenten moesten ingrijpen toen het onrustig werd op het terrein aan de Hamseweg. Jongeren raakten met elkaar slaags. De situatie escaleerde zodanig dat meerdere mensen zelfs stenen gooiden naar aanwezige politieagenten.

De politie besloot daarop om de kermis tijdelijk stil te leggen. Volgens een woordvoerder keerden omstanders zich tegen de politie en werden agenten met meerdere voorwerpen bestookt. Hoeveel mensen hierbij betrokken waren, is nog niet duidelijk.

Na een korte sluiting werd de kermis later op de avond weer geopend. De politie bevestigt dat er aanhoudingen zijn verricht, maar geeft nog geen details over het aantal verdachten of hun leeftijd.

Aanleiding voor onrust onduidelijk

Wat precies de aanleiding was voor de onrust is nog onduidelijk. De politie onderzoekt momenteel wat de gebeurtenissen heeft veroorzaakt. De onrust op en rondom het kermisterrein heeft gezorgd voor flink wat geschrokken bezoekers. Een man die vrijdagavond zijn hond uitliet heeft wel meegekregen dat er schermutselingen waren tussen verschillende jongeren. "Het is treurig voor de kermisexploitanten, die lopen hierdoor omzet mis. Ontzettend treurig maar je hoort en ziet het de laatste tijd vaker gebeuren dat er vanuit het niets misgaat met veel geweld tot gevolg."

Een vrouw die zaterdagochtend langs de kermis fietst wil er ook weinig woorden aan vuil maken: "Het is heel naar voor de exploitanten en mensen die wel gewoon een gezellige dag willen hebben. Zonde dat het zo uit de hand is gelopen."

De kermis in Hoogland was woensdag geopend en zou doorgaan tot en met zondag 11 mei. Het is nog onbekend of de ongeregeldheden invloed hebben op de resterende dagen van het evenement. De politie roept getuigen op zich te melden met tips of beelden van de ongeregeldheden.