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PVV-Statenlid krijgt taakstraf na aanrijden XR-activiste

Crime

Vandaag, 13:22

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PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen moet een taakstraf van 200 uur uitvoeren, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder meer voor poging tot zware mishandeling en het doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaargewond. De straf valt iets hoger uit dan de taakstraf van 180 uur die het Openbaar Ministerie had geëist.

De 73-jarige PVV'er reed de vrouw op 3 maart vorig jaar aan, toen zij met Extinction Rebellion (XR) protesteerde tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel. Ze liep achter een spandoek toen Van Tiggelen daar met zijn auto doorheen reed om de parkeergarage in te rijden. Hij heeft altijd verklaard dat hij haar niet had gezien en de botsing niet had opgemerkt. Daarom reed hij direct door naar de garage.

De rechtbank noemt die verklaring "ongeloofwaardig". Tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, werden de beelden van het incident nauwkeurig bekeken.

Door ANP

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