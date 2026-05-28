OM eist werkstraf tegen PVV-Statenlid om aanrijden XR-activiste

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 180 uur, een maand voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van twaalf maanden geëist tegen het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tiggelen (PVV). Dat gebeurde wegens het aanrijden van een actievoerster bij het provinciehuis in Haarlem.

De vrouw protesteerde op 3 maart vorig jaar samen met Extinction Rebellion (XR) tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel. De actie vond plaats voor de ingang van de parkeergarage.

Beelden van incident

De officier van justitie verwijt de PVV'er een poging tot zware mishandeling, het verstoren van een betoging, het doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag. De activiste was volgens het OM in shock en liep letsel op, maar raakte niet zwaargewond.

Op beelden is te zien dat Van Tiggelen in een rode auto komt aanrijden op de lange oprit. Hij rijdt stapvoets en toetert, maar stopt niet. Ook niet wanneer activisten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Kort daarna maakt hij een scherpe bocht naar links en rijdt hij tegen de activiste aan, die voor de auto staat en niet snel kan wegkomen.