Portiekdeur in Rotterdam-West doorzeefd met kogels

In Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een portiek beschoten, meldt de politie op X. Het zou gaan om de deur van een portiek aan het Piet Paaltjensplein in Rotterdam-West. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Ook is er nog niemand aangehouden, laat de politie weten.

Op beelden, die de politie in handen heeft, is het schieten te horen. Er zou zo'n 18 keer geschoten zijn, meldt een correspondent ter plaatse. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek.

