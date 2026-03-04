Man probeert 19-jarige studente in Rotterdam te verkrachten, politie deelt foto's verdachte

Een 19-jarige studente is in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 februari slachtoffer geworden van een mishandeling en poging tot verkrachting in Rotterdam. Het incident vond die nacht plaats in de Secretariestraat in de Zuid-Hollandse plaats. De politie is op zoek naar de verdachte.

Die nacht rijdt de studente vanaf Rotterdam Centraal achter op de fiets mee bij een vriendin. Vanaf de omgeving van de Gordelweg loopt zij alleen naar huis, waarna zij rond 04.50 uur op de Ringdijk een man op een bakfiets met een bruine houten bak passeert. Vervolgens komt de man achter haar aangelopen. Op de Ringdijk wordt de vrouw vastgepakt en bedreigd met een mes.

De studente weet los te komen en rent de Secretariestraat in, maar de man weet haar in te halen en nogmaals vast te grijpen. De studente wordt mishandeld en raakt kort buiten bewustzijn. Als ze bijkomt, schreeuwt de studente om hulp. Door het geschreeuw wordt een buurtbewoner wakker en eenmaal buiten is zij getuige van de mishandeling. De verdachte krijgt dit in de gaten en vlucht rond 05.00 uur via het Spinbolplein in de richting van de Ringdijk.

Poging tot verkrachting

De verdachte heeft het slachtoffer gewond achtergelaten. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat de verdachte haar die nacht heeft geprobeerd te verkrachten. Ook is gebleken dat de bakfiets eerder die nacht werd gestolen aan het Cleveringahof in Rotterdam. De bakfiets is inmiddels aangetroffen op de Schiestraat.

De man zou die bewuste ochtend rond 06.00 uur op camerabeelden te zien zijn in Rotterdam Centraal. De man neemt de trein en stapt rond 06.20 uur uit op station Zwijndrecht. De verdachte verplaatst zich mogelijk met het openbaar vervoer. De forensische opsporing heeft op 28 februari een sporenonderzoek gedaan bij een woning in de Secretariestraat waar die nacht het incident heeft plaatsgevonden. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.