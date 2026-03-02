Volg Hart van Nederland
3D-hologram moet verkrachter van meisje (15) in Bilthoven ontmaskeren

Crime

Vandaag, 06:00 - Update: 3 uur geleden

Wie is de man die in 2009 een 15-jarig meisje verkrachtte in het Panbos bij Bilthoven? De politie vroeg afgelopen december al aandacht voor de zaak, maar dat heeft vooralsnog niets opgeleverd. Daarom komen ze nu met een 3D-model naar buiten. Het 3D-beeld is vanaf maandag als hologram te zien in het centrum van Bilthoven. Er is nog altijd een beloning van 10.000 euro beschikbaar voor de gouden tip.

Het slachtoffer fietste op 4 september 2009 rond 13.00 uur vanuit school in Bilthoven door het Panbos richting Bosch en Duin. Op het fietspad liep de verdachte. Toen het meisje langs hem reed, pakte hij haar vast en dreigde haar pijn te doen als ze niet met hem het bos in zou gaan. Daar trok hij een vuilniszak over haar hoofd en verkrachtte haar.

Zo zou de verdachte eruit hebben gezien volgens het jonge slachtoffer. Beeld: Politie

Signalement

  • De man was destijds rond de 30 of 40 jaar oud, dus nu vermoedelijk tussen de halverwege 40 en 60 jaar

  • Hij heeft een lichte huidskleur

  • Hij heeft donker haar

  • Hij heeft lichte ogen, mogelijk blauw

  • Hij was ongeschoren en had een onverzorgde uitstraling

  • Hij droeg een blauwe trainingsjas met witte strepen op de mouwen

  • Hij rook die die dag, al vroeg op de middag, naar alcohol

Vrijwillig DNA afstaan voor onderzoek

Mogelijk vraagt de politie de komende tijd opnieuw een aantal mannen om vrijwillig DNA af te staan voor een vergelijking met het DNA-profiel van de dader. Dat profiel wordt alleen voor deze vergelijking gebruikt.

Het DNA wordt niet opgeslagen en ook niet ingezet in andere onderzoeken. Als er geen match is, wordt het vrijwillig afgestane DNA-profiel vernietigd.

Door Redactie Hart van Nederland

