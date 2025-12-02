Volg Hart van Nederland
Politie dreigt 3D-model te tonen van verkrachter Panbos als hij zich niet meldt

Crime

Vandaag, 08:49 - Update: 2 uur geleden

De politie roept de man op die 16 jaar geleden een meisje heeft verkracht in het Panbos bij Bilthoven, om zichzelf te melden. Doet hij dat niet, dan publiceert de politie een 3D-model van hem.

Het DNA-profiel van de dader is bekend, waardoor snel kan worden vastgesteld of iemand iets met de zaak te maken heeft. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Het slachtoffer fietste op 4 september 2009 rond 13.00 uur vanuit school van Bilthoven door het Panbos richting Bosch en Duin. Daar liep de verdachte op het fietspad. Toen de jonge vrouw langs hem reed, pakte hij haar vast en dreigde haar pijn te doen als ze niet met hem het bos in zou gaan. Daar trok hij een vuilniszak over haar hoofd en verkrachtte haar.

Brief

Om de oproep kracht bij te zetten, heeft het slachtoffer een brief geschreven. "Hoe heb je dit kunnen doen? Waarom? Ik was nog maar een meisje van 15", schrijft ze. "Ik roep je op om alsnog je verantwoordelijkheid te nemen en je te melden bij de politie."

In de brief schrijft de vrouw ook wat de gebeurtenis met haar heeft gedaan. "Ik heb moeten vechten om mijn leven weer op orde te krijgen. En nog steeds ben ik extra alert als ik naar buiten ga. Nog steeds moet ik leven met de afschuwelijke herinneringen."

Ze wil dat de man zichzelf meldt. "Je weet misschien nog dat je naar mijn naam vroeg en ik heb je toen ook antwoord gegeven", schrijft ze. "Nu is het jouw beurt om je naam te noemen. Ga naar de politie en zet dit recht. Je bent dat aan mij verplicht." Ook roept ze familie, vrienden en bekenden van de man op zich te melden.

3D-model

Er is een digitaal formulier ontwikkeld waar verdachten zichzelf kunnen melden. De politie denkt dat deze verdachte dat weleens zou kunnen doen om publicatie van het 3D-model te voorkomen. "Met name zedendaders zijn vaak bang dat hun naam en gezicht bij het grote publiek bekend wordt." Het model is gemaakt aan de hand van verhoren van het slachtoffer

Signalement

De verdachte was destijds tussen de 30 en 40 jaar oud. Volgens de politie maakte hij een onverzorgde indruk, was hij ongeschoren, rook naar alcohol en had donker, vettig en onverzorgd haar. De man was ongeveer 1,80 meter lang, had een gezet postuur en lichte ogen. Mogelijk blauw, denkt de politie. Ook zou hij een blauw trainingsjasje hebben gedragen met witte strepen op de mouwen, een beige broek en donkere schoenen. De man sprak goed Nederlands, mogelijk met een licht accent.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

