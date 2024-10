Politie zoekt met spoed naar verdachte van 'ernstig misdrijf'

De Amsterdamse politie heeft vrijdagavond laat beelden gedeeld van een man die gezocht wordt voor een ernstig misdrijf. De politie zegt met spoed op zoek te zijn naar hem.

Een politiewoordvoerder wil omwille van het lopende onderzoek nu niet zeggen waarvan de man wordt verdacht. Wel is duidelijk dat het gaat om een actuele gebeurtenis. "We hopen echt dat het publiek weet wie deze man is, zodat we hem zo snel mogelijk kunnen aanhouden."

Mensen die de man zien lopen, krijgen het advies om direct 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen.

ANP