Politie waarschuwt voor nepaanbiedingen op Facebook en Instagram

Crime

Vandaag, 12:30

De politie waarschuwt voor nepaanbiedingen op Facebook en Instagram, meldt de NOS. Oplichters gebruiken volgens het Landelijk Meldpunt Internetoplichting advertenties met hoge kortingen om mensen naar valse websites te lokken.

Sinds juni 2025 zijn 535 websites door de politie aangemerkt als criminele webwinkel. Meer dan de helft daarvan maakte reclame via Facebook en Instagram. Volgens de politie krijgen mensen die daar bestellen niets geleverd.

De politie waarschuwde eerder al voor nepwebwinkels. Eind 2024 lanceerde de politie zelf een nepwebwinkel om aandacht te vragen voor onlinefraude. Binnen de kortste keren trok die site duizenden bezoekers. In de video hierboven zie je hoe die site eruitzag.

Hoge kortingen lokken klanten

De advertenties lijken afkomstig van bekende winkels. Zo klikte een vrouw uit Amsterdam op een aanbieding die leek van buitensportwinkel Bever te zijn. Ze bestelde meerdere producten met hoge korting, maar kreeg geen bevestiging van haar bestelling. Later bleek haar geld naar een onbekende buitenlandse rekening te zijn gegaan.

De politie adviseert mensen om extra goed op te letten bij opvallend hoge kortingen en altijd te controleren of een website echt is.

Door Redactie Hart van Nederland

