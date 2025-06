Politie vindt voortvluchtige onder bed in Terneuzen

De politie in Terneuzen heeft zaterdagochtend een man aangehouden die voortvluchtig was en nog 750 dagen cel open had staan. Agenten herkenden zijn voertuig dat geparkeerd stond bij een woning aan de Korte Dijkstraat. Tijdens de doorzoeking van dat huis vonden zij de man, die zich had verstopt onder een bed.

Naast hem lag een vuurwapen en elders in het huis vond de politie drugs, waaronder zo'n 50 gram cocaïne. De voortvluchtige is aangehouden voor het bezit van een vuurwapen en verdovende middelen. Daarnaast zal hij zijn openstaande celstraf moeten uitzitten.

ANP