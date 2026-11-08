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Politie vindt gezochte vrouw terug in kliko

Politie vindt gezochte vrouw terug in kliko

Crime

Vandaag, 12:05

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Een opmerkelijke ontdekking voor de politie in Kwintsheul. Agenten waren zondagochtend op zoek naar een vrouw die wordt verdacht van vernielingen, maar troffen haar uiteindelijk op een wel heel bijzondere plek aan: in een kliko.

De politie kreeg vroeg in de ochtend een melding van vernielingen. Een vrouw zou daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de verdachte echter nergens meer te bekennen. Ook omwonenden konden niet vertellen waar ze naartoe was gegaan.

Omdat de vrouw bovendien niet op camerabeelden te zien was, vermoedden agenten dat ze zich mogelijk nog ergens in de buurt schuilhield. Terwijl ze een getuigenverklaring opnamen, hoorden ze plotseling een vreemd geluid uit een afvalcontainer komen.

Verstopt in afvalcontainer

Toen de agenten het deksel van de kliko openden, bleek de gezochte vrouw zich daadwerkelijk in de container te hebben verstopt. De vrouw werd direct aangehouden. "Na deze bijzondere vondst waren we in ieder geval meteen klaarwakker", schrijft politie Westland op Instagram.

"Soms moet je voor een verdachte nét even een deurtje verder kijken of in dit geval: de deksel openen."

Door Redactie Hart van Nederland

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