Opvallend: politie ontdekt hennepkwekerij in Rotterdamse pizzeria

Een opmerkelijke vondst in een pizzeria in Rotterdam-Lombardijen. Tijdens een inspectieronde vorige week heeft de politie daar een hennepkwekerij aangetroffen. De politie heeft daarbij drie verdachten aangehouden.

Vorige week vrijdag ging de politie samen met het ondermijningsteam van de gemeente Rotterdam op werkbezoek bij meerdere pizzeria’s. Niet om alle pizza’s van Rotterdam te testen, maar om te controleren of er geen criminele activiteiten plaatsvonden in de pizzeria’s.

'Bijzondere lucht'

Bij de meeste zaken was alles keurig op orde, op één uitzondering na. Bij aankomst was er gestommel boven en volgens de politie "een lucht waar je geen pizza van kunt bakken." Die indruk was niet vreemd, aangezien er in de pizzeria een hennepkwekerij werd ontdekt. Op beelden is te zien dat het om een behoorlijke hoeveelheid wietplanten gaat.

De politie heeft de hennepkwekerij ontmanteld en daarbij drie personen aangehouden. De politie geeft aan dat de eigenaar zich later mag melden. Voorlopig geen stoned crust- of slow-baked pizza’s meer in Rotterdam-Lombardijen.