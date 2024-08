Politie vindt gewonde vrouw in woning in Bolsward, man aangehouden

De politie heeft dinsdagochtend een 46-jarige vrouw in Bolsward gewond aangetroffen in een woning. De vrouw is met een snijwond overgebracht naar het ziekenhuis. Een 46-jarige man is aangehouden in het onderzoek naar het incident.

Rond 04.20 uur ontving de politie een melding vanuit een woning aan het Kleinzand in Bolsward. Daar werd de vrouw met snijwond aangetroffen die door medische hulpdiensten voor behandeling werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Man aangehouden

Het is niet duidelijk hoe de vrouw haar verwonding precies heeft opgelopen. Wel kon de politie een 46-jarige man aanhouden die ook in de woning aanwezig was. De man zit vast en zal worden verhoord. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en hoe de vrouw aan de snijwond is gekomen.