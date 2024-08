Man rijdt zonder rijbewijs met ogen dicht en onder invloed over N-weg Veghel

De politie heeft maandag een 42-jarige man uit 's-Hertogenbosch aangehouden vanwege 'bijzonder rijgedrag'. Dat meldt de Verkeerspolitie Oost-Brabant op Instagram. Op de N616 in Veghel reed de man met zijn ogen dicht over de weg. Dat is al vrij opmerkelijk, maar er bleek nog meer aan de hand.

De verkeerspolitie laat weten dat de 42-jarige automobilist opviel door het niet volgen van de verplichte rijrichting en het negeren van een rood verkeerslicht. Daarnaast reed de man, met zijn ogen dicht, 20 kilometer per uur op een weg waar 80 kilometer per uur is toegestaan.

Het rijgedrag van automobilisten kan in sommige situaties voor veel hinder zorgen. Ook Rijkswaterstaat valt dit op, en slaat alarm over het massale negeren van rode kruisen op de snelwegen, zo is te zien in bovenstaande video.

Alcohol- en drugsgebruik

Toen agenten de man staande hielden, bleek hij een bekende van de politie te zijn. Zijn rijbewijs was al ingevorderd, en bovendien testte hij positief op het gebruik van alcohol en cannabis of cocaïne. De man is aangehouden en voor verhoor en bloedafname overgebracht naar het politiebureau in Veghel.