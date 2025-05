Politie vindt dakloze man in ondergrondse container Amsterdam

Op de Elandsgracht in Amsterdam is onlangs een dakloze man aangetroffen die in een vuilcontainer sliep. Dat meldt de politie op Instagram. Hij had de zijkant van de container opengebroken om erin te kunnen kruipen en had "een plekje voor zichzelf helemaal ingericht om te slapen".

Het is niet de eerste keer dat de politie iemand uit een container heeft moeten halen. Eerder gebeurde dat ook in Venlo, zo is te zien in bovenstaande video.

De wijkagent werd via collega’s gewaarschuwd dat er mogelijk iemand in de container zat. Bij aankomst bleek de man zich niet bewust te zijn van het gevaar. "Als de vuilniswagen de container had geleegd was het mogelijk fataal geworden", schrijft de politie. De man zelf begreep de ophef niet.