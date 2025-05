Man slapend aangetroffen in kledingcontainer Venlo: 'Levensgevaarlijk'

In Venlo is vrijdagochtend een man slapend aangetroffen in een kledingcontainer. De politie moest ter plaatse komen om hem uit de bak te halen. Op Instagram waarschuwt wijkteam Venlo Centrum, Zuid en Noord: "Slapen in de kledingcontainer omdat je geen andere plek hebt: niet slim en levensgevaarlijk."

Volgens regionale omroep L1 kwamen de hulpdiensten af op een melding voor ondersteuning. De man werd veilig uit de container gehaald. Hoe lang hij daar al zat, is niet bekend.

Onveilig

Slapen in een kledingcontainer is gevaarlijk, niet alleen omdat het een keer per week gelegd kan worden, maar ook vanwege een gebrek aan zuurstof en het risico op verstikking als er kleding op je wordt gegooid, schrijft de regionale omroep.

De omroep weet ook te melden dat de gemeente Venlo eerder al sloten heeft geplaatst op kledingcontainers, nadat er twee keer iemand in vast was komen te zitten. In die gevallen ging het om mensen die naar kleding zochten. Ondanks de sloten wist de man van vrijdag er toch in te kruipen.