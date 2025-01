Politie treft dode aan in woning Venlo, misdrijf niet uitgesloten

In een appartement op de Casinoweg in Venlo heeft de politie dinsdagavond een overleden persoon aangetroffen. Een woordvoerder van de politie zegt dat onderzoek moet uitwijzen of het om een misdrijf gaat.

De politie meldt aan een correspondent ter plaatse dat de overleden persoon rond 20.45 uur werd aangetroffen. De meldkamer van de politie werd gealarmeerd door een beller. Agenten die ter plaatse gingen kwamen tot de conclusie dat er sprake was van verdachte omstandigheden, waardoor besloten werd om de interventie op te schalen.

De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval en doet ook nog geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer. De recherche is een onderzoek gestart waaruit moet blijken of het daadwerkelijk om een misdrijf gaat.

Hart van Nederland/ANP