Politie stuurt ouders brief over overlastjongeren: verantwoordelijkheid ligt bij u

31 december is nog ver weg, maar de Zeeuwse politie staat op scherp als het gaat om overlast gevende jongeren die (illegaal) vuurwerk afsteken. Zo'n vijftien ouders van kinderen die mogelijk zorgen voor overlast, hebben een brief in de bus gekregen van de politie en de gemeente Schouwen-Duiveland waarop zij gewezen worden op hun verantwoordelijkheid.

Woensdagavond is in het centrum van Zierikzee (gemeente Schouwen-Duiveland) een jongen op heterdaad betrapt toen hij illegaal vuurwerk afstak. De verdachte wordt verhoord en zal zich later moeten verantwoorden bij de rechter-commissaris. Na dit incident is de brief opgesteld voor ouders en verzorgers van jongeren die mogelijk betrokken zijn bij overlast.

Gevolgen van het gedrag

Die overlast bestaat uit geluidshinder, vernielingen en het afsteken van (illegaal) vuurwerk. In de brief worden de ouders gewezen op de mogelijke gevolgen van het gedrag van hun kind. Want wie de schade veroorzaakt, mag zelf de rekening betalen. En als een kind nog minderjarig is, zoals het geval was bij de jongen in Zierikzee, kunnen de ouders of verzorgers aansprakelijk worden gesteld.

Ook wil de politie benadrukken dat het bezitten of opslaan van illegaal vuurwerk strafbaar is, met een dwangsom of sluiting van een woning tot gevolg. Een strafrechtelijke vervolging levert daarnaast een strafblad op, wat later voor problemen kan zorgen voor de jongere.

De politie roept ouders op om het gesprek met hun kinderen aan te gaan en herhaling te voorkomen.