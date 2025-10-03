Minderjarige jongens gooien vuurwerkbom onder politieauto in Roosendaal

Twee jongens van 16 en 17 jaar zijn donderdagavond in het Brabantse Roosendaal aangehouden met een zelfgemaakt explosief. De politie sprak de twee aan op de Leemstraat, waar ze rondhingen bij een scooter. Een van de jongens probeerde een fles onopvallend onder de politieauto te gooien.

Het bleek een Cobra-6, een stuk zwaar illegaal vuurwerk, dat met tape aan een fles benzine was vastgeplakt. De politie vermoedt dat de twee een aanslag wilden plegen met het zelfgemaakte explosief.

Bij huiszoeking bleek een van de jongens op zijn slaapkamer een tas te hebben met 21 zware Cobra's en drie Shells (mortierbommen).

Inmiddels is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod:

1:15 Meerderheid Tweede Kamer nu vóór een algeheel vuurwerkverbod

Meerdere incidenten

Onderzocht wordt of de verdachten iets te maken hebben met meer van dit soort aanslagen. In de Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk zijn de afgelopen tijd verschillende incidenten geweest met zwaar vuurwerk en zelfgemaakte bommen. Die werden onder meer tegen gevels gegooid, maar ook naar hulpverleners. De gemeente gaat strenger optreden, zei burgemeester Buijs onlangs tegen Omroep Brabant.

ANP