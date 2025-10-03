Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Minderjarige jongens gooien vuurwerkbom onder politieauto in Roosendaal

Minderjarige jongens gooien vuurwerkbom onder politieauto in Roosendaal

Crime

Vandaag, 12:59

Link gekopieerd

Twee jongens van 16 en 17 jaar zijn donderdagavond in het Brabantse Roosendaal aangehouden met een zelfgemaakt explosief. De politie sprak de twee aan op de Leemstraat, waar ze rondhingen bij een scooter. Een van de jongens probeerde een fles onopvallend onder de politieauto te gooien.

Het bleek een Cobra-6, een stuk zwaar illegaal vuurwerk, dat met tape aan een fles benzine was vastgeplakt. De politie vermoedt dat de twee een aanslag wilden plegen met het zelfgemaakte explosief.

Bij huiszoeking bleek een van de jongens op zijn slaapkamer een tas te hebben met 21 zware Cobra's en drie Shells (mortierbommen).

Inmiddels is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor een algeheel vuurwerkverbod:

Meerderheid Tweede Kamer nu vóór een algeheel vuurwerkverbod
1:15

Meerderheid Tweede Kamer nu vóór een algeheel vuurwerkverbod

Meerdere incidenten

Onderzocht wordt of de verdachten iets te maken hebben met meer van dit soort aanslagen. In de Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk zijn de afgelopen tijd verschillende incidenten geweest met zwaar vuurwerk en zelfgemaakte bommen. Die werden onder meer tegen gevels gegooid, maar ook naar hulpverleners. De gemeente gaat strenger optreden, zei burgemeester Buijs onlangs tegen Omroep Brabant.

ANP

Lees ook

Zes maanden cel voor gooien 'zware vuurwerkbommen' richting agenten
Zes maanden cel voor gooien 'zware vuurwerkbommen' richting agenten
Verdachten vuurwerkbom Den Haag zijn 15-jarige en twee 11-jarigen
Verdachten vuurwerkbom Den Haag zijn 15-jarige en twee 11-jarigen
18-jarige bewoonster huis Roosendaal gewond door vuurwerkbom, slachtoffer naar ziekenhuis
18-jarige bewoonster huis Roosendaal gewond door vuurwerkbom, slachtoffer naar ziekenhuis

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.