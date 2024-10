Politie plukt piepjonge bestuurder al rijdend van opgevoerde fatbike

Opnieuw een voorval met een fatbike. In Breda heeft de politie namelijk moeten ingrijpen toen een piepjonge fatbiker de stad onveilig maakte met zijn opgevoerde fiets. Toen de 13-jarige bestuurder een stopteken kreeg, ging hij er vandoor, met een "levensgevaarlijke achtervolging door de binnenstad" tot gevolg. De politie heeft hem al rijdend tot stoppen gedwongen.

In stadspark Valkenberg zien agenten de fatbiker op hoge snelheid voorbijkomen. Daarop besluiten de agenten tot controle over te gaan en geven hem een stopteken. Maar daar is de bestuurder dus niet van gediend. Hij trekt zelfs gezichtsbedekking over zijn hoofd en gaat er als een speer vandoor.

In beslag genomen

Daarop hebben de agenten dus de achtervolging ingezet. Om hem tot stilstand te brengen moesten ze behoorlijk linke capriolen uithalen. "Uiteindelijk konden we naast de bestuurder gaan rijden en hem al rijdend vastpakken, om hem zo tot stoppen te dwingen. De bestuurder bleek slechts 13 jaar te zijn", beschrijft de politie in een bericht op sociale media.

W aarom mogen fatbikes wel, maar e-stepjes niet? Je ziet het in bovenstaande video.

Flink opgevoerd

Toen ze de jongen eenmaal te pakken hadden zijn er verschillende processen verbaal tegen hem opgemaakt. Gezien zijn leeftijd is hij doorverwezen naar Bureau Halt. Zijn voertuig is op een rollenbank gezet. Daar bleek dat de fatbike zeker 40 kilometer per uur wist aan te tikken en daarmee dus flink opgevoerd was. De politie besluit het bericht met de boodschap dat de jongen na afloop is overgedragen aan zijn vader, "die ook met hem nog een eitje te pellen had". Ook zijn elektrische fiets ziet hij (voorlopig) niet meer terug, die is in beslag genomen.