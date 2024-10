Baby valt uit kinderwagen na aanrijding met fatbike in Vlaardingen

Een jongen op een fatbike is vrijdagmiddag in Vlaardingen op een moeder met een kinderwagen gebotst. Door de botsing viel de baby uit de kinderwagen. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 15.00 uur op het Hargapad. Waarschijnlijk moest de jongen uitwijken voor tegenliggende wielrenners. Hij botste vervolgens tegen de moeder met de kinderwagen op. De kinderwagen kiepte vervolgens om en de baby viel eruit.

Het kindje leek ongedeerd, maar is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De fatbike van de jongen is nagekeken en was niet opgevoerd. De politie zegt nog graag in gesprek te willen met de wielrenners.