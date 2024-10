Politie onderzoekt dood man uit Tiel, Slowaak (39) aangehouden

De politie doet onderzoek naar een misdrijf dat heeft geleid tot de dood van een 50-jarige man uit Tiel. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. In ieder geval gaat de politie er op basis van onderzoek van uit dat sprake is geweest van een misdrijf.

De inwoner van de Gelderse plaats werd zondag ernstig gewond aangetroffen bij het station in Tiel. De man is later in het ziekenhuis overleden, meldt de politie zondag. Woensdag is een 39-jarige Slowaak zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Ook de Hart van Nederland-app op je mobiel? Zo installeer je hem als je een Apple hebt:

0:21 Hart van Nederland-app installeren op iOS

De Slowaak is vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die bepaalde dat hij nog zeker 14 dagen moet worden vastgehouden. De politie is op zoek naar meer informatie en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden van de omgeving van het station op om zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP