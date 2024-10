Man (27) crasht na achtervolging in Apeldoorn en overlijdt

In Apeldoorn is zaterdagnacht een heftig ongeval gebeurd waarbij een 27-jarige man uit dezelfde stad is overleden. De man negeerde een stopteken van de politie en ging ervandoor. Uiteindelijk is hij tegen een boom tot stilstand gekomen en overleden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Agenten die bij het tankstation aan Marchantstraat stonden, zagen rond 05.00 uur een auto met hoge snelheid voorbij rijden. Ze wilden hem staande houden en gingen op zoek naar de wagen. Na enige tijd hadden ze de bestuurder in het vizier.

De agenten gaven met het stopteken aan dat de bestuurder de auto aan de kant moest zetten, maar in plaats daarvan ging de man er met nog hogere snelheid vandoor. Op een gegeven moment konden de agenten de man niet meer bijhouden en verdween hij uit het zicht.

Crash

Toen ze uit de bocht van de Kayersdijk kwamen, zagen ze dat de auto tegen een boom tot stilstand was gekomen. Meteen zagen de agenten dat het voertuig zwaar beschadigd was. "Dan moet je omschakelen, want dan moet je de hulpverlening opstarten", aldus de woordvoerder.

Naast de politie kwamen ook de ambulance en de brandweer snel ter plaatse. De brandweer heeft de man uit het wrak moeten bevrijden. Meteen is hij naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij korte tijd daarna is overleden. "Een trieste afloop", zegt de woordvoerder.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.