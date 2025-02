Politie heeft nog geen idee wie slachtoffer van schietpartij in Oss is

De politie weet nog niet wie de man is die maandagavond om het leven kwam bij een schietincident in Oss. Ook zegt de politie dat er nog veel onduidelijk is over de toedracht ervan.

Buurtbewoners reageren op de schietpartij in bovenstaande video.

Niet bekend wie slachtoffer is

Het schietincident was rond 22.30 uur bij een appartementencomplex aan de Professor Regoutstraat in de Noord-Brabantse plaats. De politie zegt dat "alle scenario's nog openstaan" en dat in dit stadium van het onderzoek niet gezegd kan worden "wat het slachtoffer precies is overkomen en waarom".

Eerder werd al bekend dat de politie nog steeds in groten getale aanwezig in Oss na de dodelijke schietpartij van maandagavond in een kelderbox onder een flatgebouw. Naast forensisch onderzoek lijkt er een gerichte zoekactie gaande, waarbij woningen worden doorzocht en bewoners plotseling worden geconfronteerd met politie-invallen.

Gezin overrompeld

Bij een van de huiszoekingen werd een gezin overrompeld, precies op het moment dat een kind zijn verjaardag vierde. De grootvader van de jarige vertelt hoe hij halsoverkop uit Eindhoven naar Oss reed toen hij plotseling geen contact meer kreeg met zijn dochter. "Mijn vrouw was aan het bellen met mijn dochter. Op een gegeven moment wordt er opgehangen. Ik krijg geen contact meer. Dus ik rij hier naartoe en tref aan dat ze de deur hebben ingetrapt en een huiszoeking hebben gedaan", vertelt hij aan Hart van Nederland.

ANP/Hart van Nederland