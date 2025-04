Politie gaat uit van femicide in IJsselstein, buurt geschokt na dood buurvrouw

Buurtbewoners in IJsselstein zijn in shock nadat afgelopen weekend hun buurvrouw (25) in haar woning aan het Eurovisieplein werd doodgestoken. Maandag legden zij bloemen neer voor het slachtoffer en ze staken kaarsjes aan. Volgens RTV Utrecht gaat de politie uit van femicide. De opgepakte verdachte is de ex van de 25-jarige vrouw.

Volgens buurtbewoner Immy was het slachtoffer een hele rustige, hardwerkende vrouw. "Ze bracht altijd haar kinderen naar de dagopvang en zorgde volgens mij heel goed voor ze", vertelt ze tegen de regionale omroep. Ze is erg geschrokken van het misdrijf. "Ik denk nog altijd aan het moment dat ik naar buiten liep en haar partner hoorde schreeuwen: ze is dood, ze is dood!"

Ex is opgepakt

Op het moment van de steekpartij was het slachtoffer in haar woning samen met een 21-jarige man. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar. Wel is bekend dat de melding van het incident binnenkwam omstreeks 20.30 uur. Agenten kwamen vervolgens ter plaatse en zijn direct de vrouw gaan reanimeren, maar hun hulp kon niet meer baten. Ze overleed daar aan haar verwondingen.

Aan RTV Utrecht laat de politie weten dat ze diezelfde avond een man (30) uit Zeist hadden opgepakt: "Hij is de ex-partner van het slachtoffer. Op dit moment doen wij nog onderzoek naar de historie tussen die twee personen." De 21-jarige man die ook aanwezig was in het huis, raakte ernstig gewond en zou volgens de buurt de huidige partner zijn van de vrouw. Zij zou ook twee kinderen hebben. Volgens de politie waren zij geen getuige van het steekdrama.

Femicide

Een politiewoordvoerder zegt tegen de regionale omroep dat het lijkt te gaan om femicide: "Maar dat moet wel na onderzoek blijken uit de verklaring van de verdachte en de omstandigheden waaronder het misdrijf heeft plaatsgevonden." De woordvoerder kan nog niet zeggen of de verdachte een bekende van de politie is en of er eerder incidenten hebben plaatsgevonden. Dit wordt nog uitgezocht.

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

