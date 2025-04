Vrouw (25) doodgestoken in IJsselstein, man aangehouden na vluchtpoging

Een 25-jarige vrouw die zaterdagavond werd neergestoken in IJsselstein is overleden. Dat meldt de politie zondagochtend. Ook een 21-jarige man raakte gewond in de woning aan het Eurovisieplein in de Utrechtse gemeente.

De verdachte was gevlucht, maar werd dezelfde avond nog aangehouden, aldus de politie. Het gaat om een 30-jarige man uit Zeist. De slachtoffers en de verdachte kenden elkaar. Verder wil de politie niets zeggen over de connectie tussen de drie.

ANP