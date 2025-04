Leerlingen geschrokken na beschieting voor school in Eindhoven

Scholieren van Het Dok zijn maandagmiddag bij de ingang van het schoolplein beschoten. Vermoedelijk is er geschoten met een airsoftwapen. De leerlingen zijn geschrokken van het incidenten, maar ze raakten niet gewond. De politie doet onderzoek.

Het incident vond plaats op de Elegaststraat in Eindhoven. Volgens een correspondent van Hart van Nederland meldden de kinderen het direct bij de leerkrachten. De school nam vervolgens contact op met de politie. Agenten hebben in de omgeving gezocht en zijn zelfs nog aan de deur geweest bij enkele huizen. Al leverde dit nog niks op.

Spelen met airsoftwapen

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat ze bekend zijn met het incident: "We doen daar onderzoek naar. We houden er overigens rekening mee dat het gaat om kinderen die in de nabijheid van de school met een airsoftwapen aan het spelen waren, want daarover heeft ook een getuige verklaard."

Volgens de woordvoerder zijn er geen signalen dat er gericht op personen of objecten is geschoten. "Uiteraard zijn meer tips van harte welkom. Mochten mensen meer weten dan horen wij dat graag", aldus de politiewoordvoerder.