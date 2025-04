Schapenpakken vatten vlam tijdens kermis De Goorn, drie gewonden

Drie mensen die verkleed waren in schapenpakken zijn gewond geraakt door brand op de kermis in het Noord-Hollandse De Goorn. Het is onbekend waardoor de pakken vlam hebben gevat, meldt de politie. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, hij is er ernstiger aan toe dan de andere twee, meldt een politiewoordvoerder.

De andere twee gewonden reden wel mee in dezelfde ambulance als het derde slachtoffer voor een check. Het gaat om drie jongens, aldus de politiewoordvoerder. Hun precieze leeftijd weet hij niet.

De politie onderzoekt momenteel wat er is gebeurd. Volgens de woordvoerder gaat de kermis gewoon door.

ANP