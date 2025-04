Agenten omsingelen huis na melding inbraak: verdachte blijkt stofzuiger

De politie in Breda ontving zondagnacht een melding van een woninginbraak. Bezorgde buren zouden iemand met een zaklamp door een huis hebben zien lopen. Uiteindelijk bleek het bewegend licht geen inbreker die op heterdaad kon worden betrapt, maar een onschuldige robotstofzuiger.

Na de melding kwamen verschillende eenheden gelijk in actie en omsingelden ze het huis van de mogelijke inbraak. Zelfs een politiehond werd opgeroepen. Ook de agenten zagen het licht in de woning.

"Samen met mijn collega keken wij de woning in. Wat wij toen zagen...", schrijven de wijkagenten van Breda op Instagram. "Het licht in de woning was afkomstig van de robotstofzuiger. Wij moesten hier wel even om lachen. Gelukkig dat het geen inbreker was!"

Alertheid

De wijkagenten benadrukken dat ze blij zijn dat mensen zo oplettend zijn. "Tref jij een verdachte situatie, doe hier een melding van. Wij komen liever een keer extra dan niet."