Apeldoornse oma Aartje (81) ziet op vakantie via camera hoe inbrekers huis leegroven

Het zal je maar gebeuren. Je bent in Spanje aan het genieten van een korte vakantie met familie, staat op het punt om tapas te gaan eten maar krijgt opeens een melding op je telefoon dat er thuis in Apeldoorn wordt ingebroken. Het overkwam de 81-jarige oma Aartje afgelopen vrijdagavond.

Treurig genoeg zag ze live vanaf haar vakantieadres twee dieven in een paar minuten tijd haar huis binnengaan en weer vertrekken met de hele kluis in de handen, alsof het een speelfilm was. De familie van de bejaarde vrouw is woedend, deelt de beelden en hoopt dat de daders snel worden gepakt.

Zelfs trouwboekjes weg

Kleinzoon Sander Bouwmeester: “Er is al een paar keer eerder ingebroken bij mijn oma en ik heb achter het huis zo’n online-camera opgehangen zodat ze een melding krijgt als er iemand achter op het pad loopt. Meestal zijn het vrienden, of buren. Ze riep meteen dat er inbrekers waren. Binnen drie, vier minuten zijn ze naar binnen geklommen. Ze zijn naar een kastgang gegaan naar de kluis en die hebben ze met een grote koevoet van de muur af getrokken. Ze wisten precies waar ze voor kwamen."

Ondanks de inbraak hebben de vakantievierders geprobeerd er het beste van te maken dit weekend. “Oma legt zich er inmiddels een beetje bij neer. In de kluis zat spaargeld voor als ze ooit naar het bejaardentehuis gaat, daar wilde ze dan meubels van kopen."

Verder zijn ook de trouwboekjes en verzekeringspapieren verdwenen. "Ik denk dat ze pas als ze maandag thuiskomt beseft wat er is gebeurd. Wij hopen door de bewakingscamerabeelden te delen dat mensen de daders herkennen en zich melden, bij ons of bij de politie," besluit Sander.