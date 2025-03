Stichting overmand door alle steun na diefstal spullen voor arme kinderen

Emoties gierden door het lijf van Tamara Westheim uit Blerick, Venlo. toen ze na een leuke carnaval voor een wel heel nare verrassing kwam te staan: er was ingebroken, waarschijnlijk tijdens de carnavalsdrukte, bij haar stichting 1 Klein Gebaar. En die stichting komt juist op voor mensen die het minder hebben. "Ik kon wel janken toen ik hier kwam", aldus Tamara.

Stichting 1 Klein Gebaar zamelt goederen in voor de minderbedeelden in de Venlose samenleving. De stellingkasten stonden dan ook vól met ingezamelde goederen zoals Chromebooks, boodschappenpakketten, kleding en nog veel meer. Carnavalszondag is het raak: dan breken de stelende onverlaten in, slaan ruiten en deuren aan gruzelementen en gooien van alles om. De kraak ontdekken ze door het feestgedruis pas dagen later, op donderdag.

Ze zijn bijzonder hard getroffen door de diefstal van maar liefst 63 Chromebooks, die bedoeld waren voor schoolgaande kinderen van ouders die het niet zo breed hebben. "Ik hoop maar dat we weer op tijd voldoende laptops hebben om alle kinderen te voorzien", verzucht Tamara. "Maar ik wens de inbrekers succes met de verkoop van de chromebooks, want we hadden ze al allemaal op naam gezet en getagd. Dus als je die aanmeldt, doe vooral. Dan weten wij het."

De overige schade, dus los van de tablets, schat Tamara na eerste overleg met de verzekering op zo'n 19.000 euro. "Omdat veel spullen gedoneerd zijn krijgen we ook niet alles terug van de verzekering."

Hulp aangeboden?

Een pleister op de wonde is gelukkig alle hulp die Tamara nu zélf geboden krijgt, maar leuk is anders. Een van de uitgestoken handen komt er in de vorm van kunstenaar Dick Evers, die een crowdfunding heeft opgezet. "Voor deze stichting doe ik alles", zegt Evers. "De eerste dagen zat Tamara echt in een diep dal en dan is hulp accepteren lastig. Maar hopelijk kan dit helpen er weer bovenop te komen."

Kop op en weer door dus, dat is het devies voor Tamara. En dat doet ze dan ook: "Het was een paar dagen heel zwaar, maar nu hopen we komen de donderdag weer een eerste uitdeeldag te kunnen organiseren."