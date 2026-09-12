Politie in Amsterdam zet drones in tegen ernstige verkeersovertredingen

Een verkeersovertreding maken zonder dat de politie het ziet? In Amsterdam wordt die kans een stuk kleiner. Daar kan de politie drones inzetten om ernstige verkeersovertredingen vanuit de lucht vast te leggen. Bij een controle bij de Coentunnel zijn op deze manier al overtredingen geconstateerd en beboet.

"Met drones kunnen we verkeersgedrag vanuit de lucht vastleggen en gericht handhaven. Deze nieuwe werkwijze is inmiddels goedgekeurd door het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)", schrijft de politie Amsterdam op Instagram.

Dronecontroles bij ernstige verkeersovertredingen

De politie richt zich bij de dronecontroles specifiek op ernstige verkeersovertredingen. Het gaat bijvoorbeeld om het negeren van een rood kruis, achteruitrijden op een auto(snel)weg en rijden over een puntstuk of verdrijvingsvlak. Bij deze overtredingen vindt de handhaving plaats op basis van het kenteken. Normaal gesproken heeft een staandehouding de voorkeur, maar bij controles met drones is dat vaak niet mogelijk.

De beelden worden gebruikt voor de strafrechtelijke afhandeling. Ook het verkeersgedrag voorafgaand aan de overtreding speelt daarbij een rol. Dit gedrag speelt mee bij de beoordeling en de hoogte van de boete. De politie heeft deze manier van controleren kortgeleden al ingezet bij de Coentunnel. Daarbij werden volgens de politie "de nodige overtredingen geconstateerd en beboet".