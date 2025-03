Peter R. de Vries Foundation keert eerste beloning uit aan tipgever: 100.000 euro

De Peter R. de Vries Foundation keert een beloning van 100.000 euro uit aan de anonieme tipgever die doorslaggevende informatie verstrekte in de zaak rond de moord op Mike Venema. Dat heeft de stichting bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de Peter R. de Vries Foundation, sinds de oprichting in 2021, een beloning uitkeert.

In Shownieuws deed de moeder van Mike Venema twee jaar geleden een oproep: "Asjeblieft, vertel alles wat jullie weten", zei ze toen (zie bovenstaande video).

De 53-jarige Venema werd in september 2018 vermoord op Curaçao. Drie mannen en twee vrouwen zijn voor de moord veroordeeld tot celstraffen van dertig maanden tot vijftien jaar. Woensdagavond werd bekend dat een van de veroordeelden in hoger beroep gaat.

De stichting doet geen uitspraken over de inhoud van de tip of de identiteit van de tipgever.

Gezonken voertuig

Het lichaam van Venema werd bijna een jaar na zijn vermissing gevonden in een gezonken voertuig op de bodem van de Caribische Zee. De zaak bleef jarenlang onopgelost. De bekendmaking van de beloning door de Peter R. de Vries Foundation leidde tot tientallen tips, waaronder de gouden tip. Op 4 juni 2024 werden drie verdachten op Curaçao en twee verdachten in Nederland aangehouden.

"Deze doorbraak toont aan hoe belangrijk het is om 'aan de boom te blijven schudden' en dat een hoge beloning wel degelijk tot een oplossing kan leiden. Dit was het gedachtegoed van Peter R. de Vries: de kracht van samenwerking tussen opsporingsinstanties en het publiek om misdrijven op te lossen. We keren deze beloning met trots uit, als symbool van gerechtigheid en als eerbetoon aan Mike Venema en zijn ouders, die helaas niet meer hebben mogen meemaken dat er antwoorden kwamen", zegt directeur van de Peter R. de Vries Foundation Kelly de Vries.

ANP