Het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie, heeft geen stoornis kunnen vaststellen bij Chris Jude (23), verdacht van onder meer de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. De deskundigen hebben ook geen bevestiging gevonden van de verklaring van de man dat hij heeft gehandeld onder invloed van stemmen in zijn hoofd.

Volgens de deskundigen kan, aldus de advocaten van de verdachten, een persoonlijkheidsstoornis ook niet worden uitgesloten. Het PBC-onderzoek heeft niet tot de gewenste duidelijkheid geleid, aldus de raadslieden. De psyche van hun cliënt is daarmee een "black box" gebleven.

Tbs-behandeling

De advocaten zeggen dat zij de inhoud van het PBC-rapport "niet zonder meer onderschrijven". Anderzijds zien zij op dit moment geen reden tot nader onderzoek. De bevindingen van het PBC betekenen dat de verdachte als toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Er is geen advies voor een tbs-behandeling. Dat betekent niet dat de rechtbank deze maatregel niet zou kunnen opleggen.

Dat bleek dinsdag tijdens de zesde inleidende zitting in de strafzaak tegen Jude bij de rechtbank Amsterdam. Dit was tevens de laatste voorbereidende zitting. Het inhoudelijke proces vindt plaats op 18, 20 en 22 januari volgend jaar.

Na een avond uit

Jude verbleef enkele weken langer dan gebruikelijk in het PBC op verzoek van de deskundigen daar. Hij heeft aan het onderzoek meegewerkt. De uit Nigeria afkomstige Jude heeft bekend dat hij Lisa in de nacht van 19 op 20 augustus vorig jaar in Duivendrecht heeft gedood met een mes. Het meisje was op haar elektrische fiets na een avond uit in Amsterdam onderweg naar haar ouderlijk huis.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Jude ook voor een zeer gewelddadige verkrachting van een toen 30-jarige vrouw in de nacht van 14 op 15 augustus aan de Weesperzijde in Amsterdam-Oost. Ook staat hij terecht voor een poging tot verkrachting en poging tot zware mishandeling op 10 augustus, eveneens in Amsterdam-Oost.

In een asielzoekerscentrum

Kort na de moord pakte de politie Jude op in een asielzoekerscentrum in Amsterdam-Zuidoost. De verdachte heeft verklaard dat de stemmen in zijn hoofd telkens opdracht gaven tot de misdrijven. Aanvankelijk zei hij zich niets te kunnen herinneren.

De verdediging van Jude wil een aantal deskundigen horen op de zitting in januari. Onder hen ook een cultureel antropoloog die bij het PBC-onderzoek is betrokken, naast de psycholoog en de psychiater. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen.