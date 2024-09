Overleden vrouw gevonden in tuin Assen: mogelijk slachtoffer van misdrijf

Dinsdagmiddag is in Assen een verdachte vondst gedaan: het lichaam van een overleden vrouw. Het lichaam van de 50-jarige vrouw werd onder "verdachte omstandigheden" aangetroffen in de tuin van een woning aan de Deelheugte. De politie vermoedt dat het om een misdrijf gaat.

Het forensisch onderzoek in en rond de woning zal woensdag worden voortgezet. De politie spreekt met buurtbewoners en onderzoekt of er camerabeelden zijn. De straat werd gedeeltelijk afgezet.

Verband tussen twee incidenten

Dinsdagmiddag kwam er ook een melding binnen over een zelfdoding van een man aan de Smetanalaan, aldus de politie. Ze gaan onderzoeken over er een verband is tussen deze twee incidenten.

Op beelden is te zien dat veel hulpdiensten zijn uitgerukt voor de melding aan de Smetanalaan. Onder andere de politie, brandweer en meerdere ambulances staan voor een woonflat. De straat werd toen gedeeltelijk afgezet.

