Man (61) verdacht van bedreigen BBB, weer op vrije voeten

De 61-jarige man die op zaterdag 30 augustus werd aangehouden voor bedreigingen aan het adres van de BBB, is uit voorlopige hechtenis. De man, die uit het Gelderse Lochem komt, werd woensdag voorgeleid bij de rechtbank in Overijssel.

Hij moet zich wel aan "algemene en bijzondere voorwaarden" houden. Mocht hij deze overtreden, dan kan hij alsnog worden vastgezet. De woordvoerder van de rechtbank deed geen uitspraak over wat deze voorwaarden inhouden.

De man, die volgens verschillende media Adriaan B. heet, is lid van de radicale dierenactivistenorganisatie Animal Liberation Front (ALF). Onder de alias Noah Alfer dreigde hij zaterdag in De Telegraaf dat hij het partijbureau van de politieke partij BBB in brand wilde steken. "Caroline van der Plas doen we niks, maar dat kantoor van die partij komt aan de beurt. De fik erin", citeerde De Telegraaf de man.

