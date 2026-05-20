Stations in Hengelo vernield door vandalen, 'tienduizenden euro's schade'

Vandaag, 14:05

Opnieuw zijn er stations vernield door vandalen. Dit keer gebeurde dit in Hengelo in Overijssel. In de nacht van dinsdag op woensdag werden glazen wachtruimtes op stations Gezondheidspark en Hengelo-Oost door vandalen gesloopt. Ook zijn er kaartautomaten door hen vernield en op een reisinformatiebord geschoten. Dat meldt ProRail.

"De schade loopt in de tienduizenden euro's", aldus Nathalie Richters van ProRail. "We hebben inmiddels aangifte gedaan en ik doe een klemmend beroep op de politiek en de handhavers in de gebieden die het aangaat. De aard en de omvang van dit geweld mag niet onbestraft blijven." 

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat vandalen stations vernielde. Vorige maand was het raak in Delfzijl. Daar wordt de schade geschat op zo'n 100.000 euro.

Door ANP

