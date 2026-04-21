Station Delfzijl 'compleet kapotgeslagen' door vandalen

Het station in Delfzijl is in de nacht van maandag op dinsdag 'compleet kapotgeslagen', meldt spoorbeheerder ProRail. "Vandalen hebben vrijwel alles op en rond het station vernield." Op foto's die ProRail deelt, zijn onder meer bankjes en een fietsenstalling te zien die bedolven zijn onder een laag kapotgeslagen glas.

Ook de fietsenstalling, wachtruimtes en kaartverkoopautomaten zijn volgens ProRail 'opzettelijk' vernield, "tot er vrijwel niets meer van over is". De schade wordt op dit moment geschat op zo'n 100.000 euro. De beheerder doet samen met de NS aangifte.

ProRail is 'woedend', aldus de organisatie in een persbericht over de vernielingen. "Dit soort gedrag zorgt niet alleen voor enorme kosten, maar ook voor onveilige situaties en overlast voor reizigers." Wanneer de schade is hersteld, weet de beheerder nog niet. "Reizigers wordt geadviseerd rekening te houden met mogelijke hinder."