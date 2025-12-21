Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ingegooide ruiten en gesloopte liften: vandalisme op stations kost miljoenen

Ingegooide ruiten en gesloopte liften: vandalisme op stations kost miljoenen

Crime

Vandaag, 10:06

Link gekopieerd

Het kost jaarlijks ruim 3 miljoen euro om bekladdingen en vernielingen op Nederlandse stations te herstellen. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Er komen per jaar gemiddeld 4.300 meldingen van vandalisme binnen. Het gaat dan om kapotte liften, ingegooide ruiten, bekladde muren, gesloopte wachtruimtes, kapotte prullenbakken en vernielde fietsenstallingen.

Vernielingen maken de stations vaak ook minder toegankelijk, omdat reizigers door bijvoorbeeld een kapotte lift niet op het perron kunnen komen. Graffiti kan leiden tot een onveilig gevoel. Schade aan fietsenstallingen kost jaarlijks 1 miljoen euro, bekladding van muren en objecten 420.000 euro.

Zonde van het geld, stelt ProRail. Karen te Boome, directeur Stations bij ProRail: "Vandalisme op stations is geen onschuldige baldadigheid. Elke kapotte lift, elk vernield scherm en elke bekladde muur raakt duizenden reizigers en moeten we herstellen." Dat geld besteedt de spoorbeheerder liever aan betere voorzieningen op de stations, zegt Te Boome.

Door ANP

Lees ook

Kapotte liften op stations blijven een groot probleem, ProRail treft maatregelen
Kapotte liften op stations blijven een groot probleem, ProRail treft maatregelen
ProRail plaatst extra camera's op stations in strijd tegen vandalisme
ProRail plaatst extra camera's op stations in strijd tegen vandalisme

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.