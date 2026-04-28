Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie tast nog in het duister na vernielingen station Delfzijl-West

Crime

Vandaag, 15:41 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Er zijn nog geen mensen opgepakt voor de vernieling van het treinstation Delfzijl-West dat vorige week plaatsvond. De politie onderzoekt nog wie de daders zijn.

In de nacht van maandag 20 april op dinsdag 21 april hebben vernielers flinke schade aangericht bij het station. Ruiten boven de bankjes en bij de fietsenstalling werden ingeslagen en ook de kaartverkoopautomaten werden vernield.

Wil je horen wat buurtbewoners van de onrust vinden in Delfzijl-West? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Al langer onrustig

In de Groningse plaats is het al langer onrustig. De burgemeester sprak onlangs van signalen van "intimidatie, vernieling en groepsgedrag" in de wijk Bornholm. Of er een verband is tussen deze onrust en de vernielingen bij het station, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.