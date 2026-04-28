Politie tast nog in het duister na vernielingen station Delfzijl-West

Er zijn nog geen mensen opgepakt voor de vernieling van het treinstation Delfzijl-West dat vorige week plaatsvond. De politie onderzoekt nog wie de daders zijn.

In de nacht van maandag 20 april op dinsdag 21 april hebben vernielers flinke schade aangericht bij het station. Ruiten boven de bankjes en bij de fietsenstalling werden ingeslagen en ook de kaartverkoopautomaten werden vernield.

Wil je horen wat buurtbewoners van de onrust vinden in Delfzijl-West? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Al langer onrustig

In de Groningse plaats is het al langer onrustig. De burgemeester sprak onlangs van signalen van "intimidatie, vernieling en groepsgedrag" in de wijk Bornholm. Of er een verband is tussen deze onrust en de vernielingen bij het station, is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.