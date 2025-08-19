Terug

Slachtoffer dodelijk incident Enschede is 43-jarige man uit Hengelo

Crime

Vandaag, 16:26

Het slachtoffer van het dodelijk incident in Enschede is een 43-jarige man uit Hengelo. Dat heeft de politie dinsdagmiddag bekendgemaakt. De man werd dinsdagochtend zwaargewond gevonden aan de Akkerstraat, bij het winkelcentrum. Reanimatie mocht niet meer baten: hij overleed ter plekke.

Niet lang na het incident hield de politie een 40-jarige man uit een Twentse plaats aan. Hij werd gearresteerd in zijn woning. Wat zijn rol precies is en welk motief er speelt, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt dit verder.

Slachtoffer lag bij druk winkelcentrum

Volgens een correspondent ter plaatse lag het slachtoffer op de parkeerplaats van een druk winkelcentrum. RTV Oost meldt dat er mogelijk iets is gebeurd bij de Aldi aan de Jan Vermeerstraat, zo'n 250 meter verderop. Het Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak.

De politie doet uitgebreid sporen- en buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden. Vooral een fietser die dinsdagochtend rond 7.30 uur door de Jan Vermeerstraat reed, wordt gevraagd zich te melden. Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of het tipformulier.

