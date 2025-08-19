Dode bij winkelcentrum in Enschede na 'incident bij supermarkt'

Aan de Akkerstraat in Enschede is dinsdagochtend een persoon overleden. Hulpdiensten rukten groots uit, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de identiteit van het slachtoffer en wat er precies is gebeurd.

De omgeving is inmiddels afgezet voor sporenonderzoek. Volgens een videocorrespondent ter plaatse ligt het slachtoffer op de parkeerplaats van een druk winkelcentrum. RTV Oost meldt dat het slachtoffer betrokken was bij een incident bij een filiaal van de Aldi aan de Jan Vermeerstraat, zo’n 250 meter van de plek waar de persoon later werd gevonden.

Buurtonderzoek

Op beelden is te zien dat er ook een traumahelikopter is ingezet. De correspondent meldt dat forensische opsporing aanwezig is en dat er buurtonderzoek wordt gedaan. De politie roept getuigen op om zich te melden.