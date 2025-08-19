Terug

Verdachte (40) opgepakt voor fataal incident bij supermarkt in Enschede

Crime

Vandaag, 12:31

De politie heeft een verdachte aangehouden na het dodelijke incident bij het winkelcentrum aan de Akkerstraat in Enschede. Het gaat om een 40-jarige man uit een Twentse plaats. Hij werd kort na het incident opgepakt in zijn woning. Over het slachtoffer en het motief kan de politie nog niets zeggen.

Dinsdagmorgen overleed een persoon bij het winkelcentrum, nadat hulpdiensten groots waren uitgerukt. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie zette de omgeving af voor sporenonderzoek en startte een buurtonderzoek.

Volgens een correspondent ter plaatse lag het slachtoffer op de parkeerplaats van een druk winkelcentrum. RTV Oost meldt dat het slachtoffer betrokken was bij een incident bij een filiaal van de Aldi aan de Jan Vermeerstraat, zo’n 250 meter van de plek waar de persoon later werd gevonden.

De politie onderzoekt nog steeds wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

