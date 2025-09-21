Automobilist rijdt 81 kilometer te hard in Hardenberg en moet rijbewijs inleveren

In de gemeente Hardenberg heeft de politie zaterdag het rijbewijs ingevorderd van een man die 81 kilometer per uur te hard reed. Dat meldt de verkeerspolitie Oost Nederland op Instagram. De man reed 131 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt.

De 30-jarige automobilist reed met hoge snelheid over de Frankrijkweg in de Overijsselse plaats. Op die straat, gelegen aan een industrieterrein, is de toegestane snelheid 50 kilometer per uur. Echter reed de man 131 kilometer per uur.

Het rijbewijs van de man is daarop ingevorderd, laat de verkeerspolitie weten.

Verkeerspolitie Oost Nederland op Instagram.

Welke straffen hebben we in Nederland? Je ziet het in onderstaande video: