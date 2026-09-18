Opnieuw veroordeling voor rellen op het Malieveld

Ruim een jaar na de rellen op het Malieveld in Den Haag heeft de rechtbank opnieuw een verdachte veroordeeld. Een 25-jarige man kreeg een celstraf van tien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij was ten tijde van de ongeregeldheden dakloos. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig maakte aan openlijk geweld in vereniging en houdt hem verantwoordelijk voor het groepsgeweld.

De rellen ontstonden op 20 september 2025 na een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid. Betogers blokkeerden de A12. Daarna werd onder meer met stenen, vuurwerk, stokken en verkeersborden gegooid en werden politievoertuigen en een politiewagen aangevallen. Die wagen werd in brand gestoken.

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55 verdachten

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 55 verdachten voor de rechter gebracht. Van deze verdachten werden er 51 veroordeeld. De meesten kregen een gevangenisstraf, soms gecombineerd met een voorwaardelijke celstraf, of een taakstraf. Ook moeten de meeste veroordeelden een schadevergoeding betalen.