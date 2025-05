Opnieuw aanhouding voor dodelijke schietpartij Vlissingen

Weer is er een verdachte aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Vlissingen in september vorig jaar. Het gaat om een 30-jarige man, die in Zeist is aangehouden. De man zit vast en wordt gehoord.

De fatale schietpartij was op 5 september op de Visodeweg, om 13.00 uur. Bij de schietpartij kwam een 28-jarige man uit Goes om het leven. Een 51-jarige man uit Mexico raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

De politie maakte eerder al bekend dat het schieten gebeurde rondom een afspraak in het drugsmilieu. De afspraak werd gemaakt om een partij crystal meth en liep uit de hand, denkt de politie.

In maart werd al een 33-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij.

ANP