Dodelijk slachtoffer schietpartij Vlissingen is man (28) uit Goes

Het dodelijke slachtoffer van een schietpartij in Vlissingen donderdag is een 28-jarige man uit Goes. Bij de schietpartij raakte ook iemand gewond.

Het gewonde slachtoffer is een 29-jarige man, van wie de woonplaats nog niet bekend is, meldt de politie vrijdag. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

Schietpartij

Het incident werd rond 13.00 uur gemeld bij de hulpdiensten. De schietpartij was op de Visodeweg, die ligt een eind uit de stad, in de buurt van de Buitenhaven. De politie meldde dat er een witte auto is gezien bij het incident. Verder is er over de mogelijke dader of daders niets bekendgemaakt.

