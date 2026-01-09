Volg Hart van Nederland
Betaald voor haardhout, maar niets geleverd: deze truc duikt weer op

Vandaag, 11:35

Elke winter duiken er aantrekkelijke aanbiedingen voor haardhout op, maar ook oplichters spelen hier handig op in. Zij maken misbruik van de winterse vraag naar hout: het betaalde haardhout wordt uiteindelijk niet geleverd. "Oplichters spelen altijd in op de actualiteit", zegt Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond, tegen Hart van Nederland.

De oplichting vindt vooral plaats via platforms als Marktplaats en Facebook Marketplace. Verkopers doen zich voor als particulieren die na het kappen van bomen zogenaamd droog hout over hebben.

Volgens de Fraudehelpdesk wordt vaak betaling via PaySafeCards geëist. Dat is een prepaid betaalmethode waarvoor geen bankrekening of persoonlijke gegevens nodig zijn. De verkopers geven aan alleen deze manier van betalen te accepteren. Donat waarschuwt dat oplichting ook via andere betaalmethoden kan plaatsvinden, zoals iDEAL. "Weet bij wie je koopt; via social media is de kans op oplichting groot", zegt zij.

Bekende oplichtingstruc

De oplichtingstruc bestaat al sinds 2022. Dit jaar zijn er minder meldingen dan toen, maar het probleem is nog niet verdwenen. Na betaling ontstaan vaak zogenoemde 'obstakels', waarvoor extra geld wordt gevraagd. Het haardhout wordt uiteindelijk nooit geleverd.

De Fraudehelpdesk adviseert daarom om niet op dit soort advertenties te reageren.

Door Joep Higler

