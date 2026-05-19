Onderzoek: lange celstraf kan tbs-behandeling dwarsbomen

Crime

Vandaag, 11:24

Rechters hebben de afgelopen jaren vaker lange celstraffen in combinatie met tbs opgelegd. Zo'n celstraf van tien jaar of langer kan een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van de tbs-behandeling, blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Langdurig verblijf in de gevangenis kan leiden tot onder meer schade aan het brein, de psychische gezondheid en de zelfredzaamheid, aldus de onderzoekers. De 'bajesmodus' leidt volgens mensen in het werkveld bij gedetineerden tot passiviteit, door gebrek aan keuzevrijheid en uitdaging. Dit maakt de start van een tbs-behandeling moeilijker.

Herinneringen over delict

Behandelaren menen ook dat het voor behandeling niet goed is als er zo veel tijd zit tussen het plegen van het misdrijf en de tbs-behandeling. Het is belangrijk dat de herinneringen over het delict volledig zijn, zeggen zij, omdat een deel van de behandeling daarop wordt gebaseerd. Het doel van een tbs-behandeling is uiteindelijk terugkeer naar de maatschappij.

Door ANP

